19 Nisan Türkiye Gündemi

Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ramazan Bayramı tatilinin birleştirilerek 9 güne çıkarıldığı duyuruldu. Ramazan Bayramı Tatili 1 Haziran'da başlayacak ve 9 Haziran'da sona erecek.

YSK, İstanbul itirazları için toplandı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'da AK Parti ve MHP tarafından yapılan olağanüstü itirazları görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin bir haftaya yakın sürmesi bekleniyor.

İbrahim Kalın: Güvenli bölge fiilen oluşmuş durumdadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın sınırımızdaki gelişmelere yönelik yaptığı açıklamada, "Münbiç'e kadar olan Türkiye-Suriye sınırı içerisinde bugün güvenli bir bölge fiilen oluşmuş durumdadır." dedi.

Karamollaoğlu'ndan '7'nci ok' yanıtı: CHP'nin değil hakikatin okları

Temel Karamollaoğlu, partileri için kullanılan "CHP'nin 7'nci oku" ifadesine yanıt verdi. Karamollaoğlu, "AK Parti kendisine gelen her eleştiriyi CHP'nin oku zannediyor; ama bilmeliler ki bizim sözlerimizle size batan oklar, CHP'nin değil hakikatin oklarıdır" dedi.

Trump duyunca 'Bu, başkanlığımın sonu olur' demiş

Rusya soruşturmasına Mayıs 2017'de Özel Yetkili Savcı olarak Robert Mueller'ın atandığını öğrenen ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Bu benim başkanlığımın sonu' dediği ortaya çıktı.

Notre Dame Katedrali'ndeki yangının sebebi belli oldu