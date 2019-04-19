GÜNCEL

19 Nisan Türkiye Gündemi

19 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...

Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ramazan Bayramı tatilinin birleştirilerek 9 güne çıkarıldığı duyuruldu. Ramazan Bayramı Tatili 1 Haziran'da başlayacak ve 9 Haziran'da sona erecek.

YSK, İstanbul itirazları için toplandı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'da AK Parti ve MHP tarafından yapılan olağanüstü itirazları görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin bir haftaya yakın sürmesi bekleniyor.

İbrahim Kalın: Güvenli bölge fiilen oluşmuş durumdadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın sınırımızdaki gelişmelere yönelik yaptığı açıklamada, "Münbiç'e kadar olan Türkiye-Suriye sınırı içerisinde bugün güvenli bir bölge fiilen oluşmuş durumdadır." dedi.

Karamollaoğlu'ndan '7'nci ok' yanıtı: CHP'nin değil hakikatin okları

Temel Karamollaoğlu, partileri için kullanılan "CHP'nin 7'nci oku" ifadesine yanıt verdi. Karamollaoğlu, "AK Parti kendisine gelen her eleştiriyi CHP'nin oku zannediyor; ama bilmeliler ki bizim sözlerimizle size batan oklar, CHP'nin değil hakikatin oklarıdır" dedi.

Trump duyunca 'Bu, başkanlığımın sonu olur' demiş

Rusya soruşturmasına Mayıs 2017'de Özel Yetkili Savcı olarak Robert Mueller'ın atandığını öğrenen ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Bu benim başkanlığımın sonu' dediği ortaya çıktı.

Notre Dame Katedrali'ndeki yangının sebebi belli oldu

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Atletico Madrid, Ozan Kabak'ı istiyor! Çılgın rakama bakın
Atletico Madrid, Ozan Kabak'ı istiyor! Çılgın rakama bakın
Fiyatlar düşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Fiyatlar düşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Anadolu Ajansı'nın denetimi İletişim Başkanlığı'na verildi
Anadolu Ajansı'nın denetimi İletişim Başkanlığı'na verildi
İtalyanlar Eljif Elmas için geliyor
İtalyanlar Eljif Elmas için geliyor
Murat Yetkin'de çarpıcı yorum! YSK İstanbul'da yeniden seçim kararı alabilir
Murat Yetkin'de çarpıcı yorum! YSK İstanbul'da yeniden seçim kararı alabilir
Cenk Tosun'a İtalya'dan talip var
Cenk Tosun'a İtalya'dan talip var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
25 ayrı suçtan sabıkalı kişi yakalandı
25 ayrı suçtan sabıkalı kişi yakalandı
Genç kızın kolundan çıkan kurtlar şoke etti!
Genç kızın kolundan çıkan kurtlar şoke etti!
Sedat Doğan kimdir nereli Işın Karaca'nın eşi neden Brezilya'dan gelmiyor?
Sedat Doğan kimdir nereli Işın Karaca'nın eşi neden Brezilya'dan gelmiyor?
İlber Ortaylı'nın Şeyma Subaşı kahkahası
İlber Ortaylı'nın Şeyma Subaşı kahkahası
Kim Kardashian sosyal medyada yatak odasını gösterdi
Kim Kardashian sosyal medyada yatak odasını gösterdi
Berat kandili ne demek bu gece neler oldu berat gecesi faziletleri
Berat kandili ne demek bu gece neler oldu berat gecesi faziletleri
Eyüpsultan’da bir apartman çatısı alev alev böyle yandı
Eyüpsultan’da bir apartman çatısı alev alev böyle yandı
Şükriye Tutkun kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kimdir?
Şükriye Tutkun kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kimdir?