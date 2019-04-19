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Kaçak definecilerin kazdıkları kuyuda mahsur kaldı: 1 ölü

BURSA'nın İznik ilçesinde, kaçak define arayan bir grup kazdıkları kuyuda mahsur kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan dört kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan kişilerden 4'ü kuyudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan ve kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan, 7-8 kişi oldukları belirtilen grubu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürütülüyor

Olay yerinde çok sayıda AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma ve Spor Derneği (BAKUT), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarını titizlikle yürütüyor. İple kuyuya inen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor.

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