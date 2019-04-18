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İstanbul'da korkunç kaza! Yaya geçidini kullanmayınca...

İSTANBUL TEM otoyolu Esenler mevkinde yaklaşık 150 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayan yayaya TIR çarptı. TIR'ın altında kalarak bir süre sürüklenen adam hayatını kaybetti.

İSTANBUL TEM otoyolu Esenler mevkinde yaklaşık 150 metre ilerideki yaya geçidi yerine araç yolunu kullanarak karşıya geçmeye çalışan bir şahsa TIR çarptı.

İsmi öğrenilemeyen şahıs kazada feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi.

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