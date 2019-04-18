GÜNCEL

Pakistanlı turistin Yeşil Türbe'deki ölüm anı kamerada

Bursa'daki Yeşil Türbe'ye ziyarete gelen Pakistanlı turist, fotoğraf çekerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. İşte o anlar..

Bursa'daki Yeşil Türbe'ye ziyarete gelen Pakistanlı turist, fotoğraf çekerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Pakistanlı adamın ölüm anı kameraya yansırken, turistin cep telefonu ile fotoğraf çektiği sırada aniden düşüp öldüğü görülüyor. 

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Turist olarak ailesiyle birlikte Bursa’ya gelen 59 yaşındaki Muhammad Ayub Sılat, şehrin tarihi ve kültürel yerlerini gezmeye başladı. Sılat, Yeşil Türbe'nin merdivenlerinde cep telefonuyla türbenin fotoğrafını çekerken bir anda yere yığıldı. Sılat’a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sılat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Pakistan'ın Multan kentinde imamlık yapan Muhammed Ayub Sılat'ın kalp hastası olduğu ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Pakistanlı turistin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından tarifeli uçağın soğutmalı kargo bölümünde, ülkesine gönderildi. Sılat'ın, yere yığılma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Pakistan'lı turistin cep telefonunu havaya kaldırıp türbenin fotoğrafını çektikten sonra yere yığıldığı görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'li eski ulusal güvenlik danışmanı James Jones'tan çarpıcı Erdoğan itirafı
ABD'li eski ulusal güvenlik danışmanı James Jones'tan çarpıcı Erdoğan itirafı
HDP'nin KHK'lı adaylar başvurusuna YSK'dan kritik karar!
HDP'nin KHK'lı adaylar başvurusuna YSK'dan kritik karar!
6 aydır dolara hücum eden vatandaş alım yapmayı bıraktı
6 aydır dolara hücum eden vatandaş alım yapmayı bıraktı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
Kastamonu'da aklını başına alsın diye eşine merdane ile vurmuş
Kastamonu'da aklını başına alsın diye eşine merdane ile vurmuş
Yazıcıoğlu davası tanığı: 2 gün sonra cihaz yerinde yoktu
Yazıcıoğlu davası tanığı: 2 gün sonra cihaz yerinde yoktu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mazhar Alanson'dan Cumhuriyet'e tepki!
Mazhar Alanson'dan Cumhuriyet'e tepki!
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
Gürkan Helvacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Gürkan Helvacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da altın ve yakut işlemeli halıyı satarken suçüstü yakalandı
Bursa'da altın ve yakut işlemeli halıyı satarken suçüstü yakalandı
Seçim ücretleri ne zaman yatar 2019 YSK açıklaması
Seçim ücretleri ne zaman yatar 2019 YSK açıklaması
Polisin parmağını 9 dakika ısırdı! Sonra bakın ne yaptı
Polisin parmağını 9 dakika ısırdı! Sonra bakın ne yaptı
Berat Kandili duası peygamberimizin okuduğu dualar
Berat Kandili duası peygamberimizin okuduğu dualar