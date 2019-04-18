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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen bebekleri için kesenin ağzını açtı

Burak Özçivit, geçtiğimiz hafta dünyaya gelen oğlu için kesenin ağzını açtı. Özçivit, doğumun gerçekleştiği hastanede eşinin yanı sıra aile üyeleri için 50 bin lira karşılığında tüm katı kapattırdı.

Kendi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'le 13 Nisan'da oğulları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit, doğum için hiçbir masraftan kaçınmadı.

Yakışıklı oyuncu, Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede doğum yapan eşinin rahatı için tüm kattaki odaları kapattırdığı iddia edildi.

Eşine bonkörlüğüyle bilinen Özçivit, oğlunun doğumunda da paraya kıydı. Evcen ile minik Karan, hastanenin 15 bin 650 liralık odasında kalırken güzel oyuncunun Almanya'dan gelen ailesi de hemen yanındaki odada konakladı. Özçivit'in ailesi de oğullarının tuttuğu aynı kattaki diğer odada kalıp torunlarının dünyaya gelmesini bekledi.

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