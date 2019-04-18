"Teşekkürler İstanbul" afişleri indirildi

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlaması sonrası İBB'de büyük bir hareketlilik yaşandı.

AK Parti'nin İstanbul'un dört bir yanına astırdığı ve 18 gündür çok konuşulan "Teşekkürler İstanbul gönül belediyeciliği kazandı" afişi, İmamoğlu'nun mazbata almasıyla akşam saatlerinde indirildi. İşte o anlara ait görüntü...