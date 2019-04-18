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Metrelerce havaya uçtu sonra bakın ne yaptı!

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya uçtu. Adam, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz hafta Cuma günü Lüleburgaz ilçesindeki D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Saim Polat’a (26), bir otomobil çarptı. Kazada metrelerce havaya uçan Polat, kaldırıma düştü. Polat, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarken, çevredeki vatandaşlar ve çarpan aracın sürücüsü yardımına koştu.

Polat daha sonra ambulansla kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polat’ın vücudunda kırık dahi olmadığı ve aynı gün hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. 

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Polat’ın yaya geçidine geldiği sırada bir kamyonetin yol verdiği görülüyor. Polat bunun üzerine yolun karşısına geçtiği sırada, yaya geçidinde Polat’ı fark etmeyen başka bir otomobil adama hızla çarpıyor. Polat çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanıp yol kenarındaki kaldırıma düşüyor. Ancak Polat daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarken, çevredeki vatandaşlar ve çarpan araç sürücüsü yardımına koşuyor. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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