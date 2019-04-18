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Portekiz’de otobüs devrildi, 28 kişi öldü

Portekiz'in turizm merkezlerinden Madeira adasında bir otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 28 kişi hayatını kaybetti.

Portekiz'in turizm merkezlerinden Madeira adasında bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti. Turistlerin çoğunluğunun Alman vatandaşı olduğu öğrenilirken, yaralıların da durumunun ağır olduğu açıklandı. Yaklaşık 50 turistin bulunduğu tahmin edilen otobüsün neden devrildiği henüz öğrenilememişken, Portekiz polisi kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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