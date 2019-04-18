Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, yerel seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından yaptığı "Tutamıyorum" paylaşımıyla günlerce konuşulmuştu. Çoruh, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra, kahkaha paylaşımının ikincisini çekerek Twitter hesabından "Genel istek üzerine. #Tutamıyorum #vol2" notuyla paylaştı. Çoruh'un paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İşte Şevket Çoruh'un o paylaşımı: