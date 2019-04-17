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Osmaniye'de bir genç çırılçıplak sokak ortasında yürüdü

OSMANİYE'de uyuşturucu kullandığını ileri sürülen genç, soyunarak çırılçıplak sokak ortasında yürüdü. Karakola götürülen genç, daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

OSMANİYE'nin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi Mithatpaşa İlkokulu civarında yolun ortasında üzerinde hiç bir şey olmayan ve çırılçıplak yürüyen genci görenler hemen telefonlarına sarıldı.

Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmayan ve isminin M.Y. olduğu öğrenilen genç, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Önce çarşı polis karakoluna ardından da sağlık kontrolü için Osmaniye Devlet Hastanesine götürülen 26 yaşındaki M.Y.'nin uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

M.Y., ifadesinin alınmasının ardından çağırılan ailesine teslim edildi.

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