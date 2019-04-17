Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu televizyondan izledi

31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkalığı'nı kazanan isim Millet İttifakı adayı Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, 16.30'da Çağlayan Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı ve resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. O anları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde bir grup milletvekiliyle televizyon başında takip etti.

Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu ise şu oldu:

"Çok mutluyum, huzurluyum. Büyük bir başarı elde ettik. Türkiye için, çocuklarımız için, onların geleceği için, demokrasimiz için, hep birlikte huzur içinde yaşamak için. Bu başarı bu topluma hizmet için yola çıkan; insanların başarısıdır. Bu başarı birlikte yaşamak isteyen; milyonların başarısıdır. Mutluluğumu ancak böyle tarif ediyorum. Arkadaşlarım ve bütün CHP personeli gecesine gündüzüne katarak çalıştı, çaba harcadı, emek harcadı. Güzel bir sonuç elde ettik, Türkiye'ye hayırlı olsun."