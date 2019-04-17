Adıyaman'da yüzen adalar görenleri şaşkına çeviriyor

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği yüzen adaların bulunduğu Çat Barajı kıyılarında vatandaşlar, bir yandan doğal güzellikleri seyrederken diğer taraftan da baraj göletinde balık tutmanın keyfini çıkartabiliyor.

Çelikhan Kaymakamlığının kamelyalar, oyun parkları, konuk evi, piknik alanları ve halı saha yaptırdığı bölgeye, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor.