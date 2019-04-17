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Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 720 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan iki ayrı operasyonda toplam 720 kilo 100 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılında yapılan 339 operasyonda ise toplam 1 ton 858 kilo 662 gram esrar, 7,33 gram Afyon, 151 kilo 27,12 gram eroin, 8,61 gram kokain, 10 kilo 485,96 gram Metamfetamin, 2 kök kenevir bitkisi, 94 adet sentetik ecza, 52 bin 250 adet Ecstasy ele geçirildiği belirtildi.Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 15 Nisan 2019 günü Kocaköy ilçesi yakınlarında durdurulan bir araçta 210 kilo kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 3 şahıs gözaltına alındı.

 16 Nisan 2019 günü Kocaköy ilçesine bağlı Gözebaşı köyünde bulunan ikamette 510 kilo 100 gram toz esrar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak şüpheli şahısların yakalanması yönünde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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