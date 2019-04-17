SON DAKİKA
AK Parti ve MHP'den YSK'ya İstanbul ve Maltepe seçimleri için iptal başvurusu! Haberin devamı.
GÜNCEL

Yaşlı kadın sulama kanalında telef olan ineği için dakikalarca ağladı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşerek telef olan ineğin sahibi yaşlı kadın, tek geçim kaynağı olan ineğinin başında dakikalarca ağladı.

Bozova ilçesine bağlı kırsal Karaca Mahallesi'nde eşi geçtiğimiz yıl vefat eden ve oğlu cezaevinde olan 65 yaşındaki Perihan Şifa, tek başına hayatın zorluklarını göğüsleyerek yaşamını sürdürüyor. Perihan Şifa, maddi imkansızlıklar içerisindeyken komşularından 8 bin 500 lira borç alarak 3 ay önce bir inek aldı. İneği otlaması için kırsala bırakan yaşlı kadın, bir süre sonra ineğini bulamayınca komşularından ve çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonrası inek sulama kanalında boğulmuş halde bulundu. İhbarla olay yerine gelen belediye ekipleri, iş makinesi ve halat yardımı ile kanaldan çıkardığı ineği boş bir arazide kepçeyle kazdıkları çukura gömdü.

Perihan Şifa, kanalda telef halde bulunduktan sonra iş makinesi ile çıkarılan ineğinin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Vatandaşlar, yaşlı kadının tek geçim kaynağının boğulan inek olduğunu söyledi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'ın kuracağı partinin adı belli oldu
Ali Babacan'ın kuracağı partinin adı belli oldu
MHP'den İstanbul seçimleri için YSK'ya iptal başvurusu!
MHP'den İstanbul seçimleri için YSK'ya iptal başvurusu!
Arap NATO'su projesinde Mısır'ın son adımı konuşuluyor
Arap NATO'su projesinde Mısır'ın son adımı konuşuluyor
Hollanda polisinden başörtülü kadına tekme tokat dayak!
Hollanda polisinden başörtülü kadına tekme tokat dayak!
Megastar Tarkan'dan dudak uçuklatan konser ücreti
Megastar Tarkan'dan dudak uçuklatan konser ücreti
AK Parti, Maltepe tutanakları için YSK'ya iptal başvurusu yaptı!
AK Parti, Maltepe tutanakları için YSK'ya iptal başvurusu yaptı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tanesi 20 bin lira olan 15 taklacı güvercini çaldılar
Tanesi 20 bin lira olan 15 taklacı güvercini çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti
Çeyiz hesabı 2019 nedir nasıl açılır devlet kaç para veriyor
Çeyiz hesabı 2019 nedir nasıl açılır devlet kaç para veriyor
Aç kalan ayı depoya girdi o anlar kamerada
Aç kalan ayı depoya girdi o anlar kamerada
Kewin Dawson down sendromlu gencin penaltı isteğini geri çevirmedi
Kewin Dawson down sendromlu gencin penaltı isteğini geri çevirmedi
23 Nisan'da bankalar açık mı banka çalışma saatleri
23 Nisan'da bankalar açık mı banka çalışma saatleri
Fatih Portakal'dan AK Partili Ali İhsan Yavuz'a tepki
Fatih Portakal'dan AK Partili Ali İhsan Yavuz'a tepki
24 Nisan 2019 ilköğretim okullar tatil mi MEB
24 Nisan 2019 ilköğretim okullar tatil mi MEB