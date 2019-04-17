Fatih Portakal'dan AK Partili Ali İhsan Yavuz'a tepki

Portakal, kişisel Twitter hesabında kendisine bir video paylaşımı nedeniyle tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'u eleştirdi.

Portakal, kendisine yönelik olarak "Bir video paylaşmış, altına da ‘pot üstüne pot kırmaya devam’ demiş ve bir videomu yayınlamış" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a tepki gösterdi.

"Asıl şimdi siz pot kırdınız Ali İhsan Yavuz Bey. Ekibiniz daha dikkatli olabilirdi. Ben böyle video paylaşmadım ve paylaşmam" diyen Portakal, devamında "Canlı yayın yaptığım için bilirim. Dil sürçmesi olarak düşünmüştüm. Yazık! Bir de bana #fetö hiç yapışmaz bilesiniz, aklınızda bulunsun" ifadesini kullandı.