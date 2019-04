Emre Belözoğlu "Tek bir hedefim var o da Başakşehir'le şampiyonluk"

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, kalan 6 haftada da aynı ciddiyetle mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, "Aynı havada, aynı oynama isteğiyle bunu yapabilirsek inanıyorum, inşallah ligin bu sene şampiyonu biz olacağız. Ama futbol bu, karşımızdaki rakipler şampiyonluk alışkanlıkları, bu kültürleri olan rakipler. Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun bunlar çok iyi takımlar, iyi oyunculara sahipler. Bu yüzden işimizi sıkı tutup çalışmamız gerekiyor, her maçı ayrı ayrı hissetmemiz gerekiyor. Önümüzde şu an Rizespor maçı var. Kolay olmayacak, Rizespor iyi bir takım, ikinci yarının en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Her maça bir final gözüyle bakıp inşallah ligin sonunda o kupayı kazanan taraf biz olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu, "Medipol Başakşehir şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ederse Emre Belözoğlu'nu Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken görecek miyiz?" sorusuna, "Allah'a çok şükür yıllarca Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa kupalarında oynadım. İnanın büyük fotoğrafa baktığımda inşallah tek bir hedefim var, o da Başakşehir'le şampiyonluk yaşamak. Ondan sonrasını oturup konuşacak zamanımız inşallah olur. Çünkü ben de düşünmek istiyorum. Benim için de kolay bir süreç değil. Yıllar ilerliyor, yaş ilerliyor, sağ olsun İstanbul'da görüştüğümüz Toldo bizi övüyor ama 'içi beni yakar, dışı seni yakar' derler. Kolay olmuyor artık, eski yaşımda da değilim ama Allah nasip eder de bu sene şampiyon olursak sezon sonunda düşünecek ve fikrimi beyan edecek vaktim olacak." cevabını verdi.

- "İlk yarıdaki oyunumuzu ne yazık ki bir golle sonuçlandırabildik"