MAGAZİN

Acun Ilıcalı'dan 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili açıklama: Yakında bombamız var

Fenerbahçe Kulübü'nün 4 Nisan'da başlatmış olduğu 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili olarak konuşan Acun Ilıcalı, "Şu an Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istemiyorum, konsept farklı ama yakında güzel bir bombamız var." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Alex de Souza ile bir araya gelen Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan Survivor Ekstra programında sarı-lacivertli kulüp ile ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.

''Yakında bir bombamız var''

Ilıcalı sosyal medyadan Fenerbahçe taraftarının sorduğu soru üzerine heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Fenerbahçe Kulübü'nün 4 Nisan'da başlatmış olduğu 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili olarak konuşan Acun Ilıcalı, "Şu an Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istemiyorum, konsept farklı ama yakında güzel bir bombamız var." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Konut satışları düştü yabancılar ise alıma devam etti
Konut satışları düştü yabancılar ise alıma devam etti
ABD S-400'lere neden karşı Stern dergisi açıkladı
ABD S-400'lere neden karşı Stern dergisi açıkladı
Avrupa Konseyi'nden YSK'ya KHK'li başkanlar mektubu!
Avrupa Konseyi'nden YSK'ya KHK'li başkanlar mektubu!
Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin'in Kadir Mısıroğlu twiti gündeme oturdu
Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin'in Kadir Mısıroğlu twiti gündeme oturdu
Fenerbahçeli Benzia halı sahaların yıldızı oldu
Fenerbahçeli Benzia halı sahaların yıldızı oldu
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe sözleri: Yakında bombamız var
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe sözleri: Yakında bombamız var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şili'de küçük uçak evlerin üzerine düştü 6 ölü
Şili'de küçük uçak evlerin üzerine düştü 6 ölü
Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı
Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı
Esin Moralıoğlu eşi evli mi ikinci iş adamı kocası kimdir?
Esin Moralıoğlu eşi evli mi ikinci iş adamı kocası kimdir?
Elektrik kablosunu kemiren fare akıma kapıldı! O anlar kamerada
Elektrik kablosunu kemiren fare akıma kapıldı! O anlar kamerada
İkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladı
İkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladı
Yaşar Özel kaç yaşında neden ödü hastalığı neydi?
Yaşar Özel kaç yaşında neden ödü hastalığı neydi?
Kahramanmaraş'ta foseptik çukuru kuzenlerin mezarı oldu
Kahramanmaraş'ta foseptik çukuru kuzenlerin mezarı oldu
Eser Yenenler baba oluyor nişanlısı Berfu Yıldız ile yaş farkı
Eser Yenenler baba oluyor nişanlısı Berfu Yıldız ile yaş farkı