Acun Ilıcalı'dan 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili açıklama: Yakında bombamız var

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Alex de Souza ile bir araya gelen Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan Survivor Ekstra programında sarı-lacivertli kulüp ile ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.

''Yakında bir bombamız var''

Ilıcalı sosyal medyadan Fenerbahçe taraftarının sorduğu soru üzerine heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Fenerbahçe Kulübü'nün 4 Nisan'da başlatmış olduğu 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili olarak konuşan Acun Ilıcalı, "Şu an Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istemiyorum, konsept farklı ama yakında güzel bir bombamız var." dedi.