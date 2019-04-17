GÜNCEL

Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Kars’ta kara kış hüküm sürüyor. Sabah erken saatlerde lapa lapa yağan kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

Karslılar bahar ve sıcak havayı beklerken, yeniden kar sürprizi ile karşılaştı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı. Bir anda başlayan ve 10 dakika içerisinde etrafı beyaza bürüyen kar, kente kışı yeniden getirdi. 

Kars’ta Nisan ayında kar yağışının normal olduğunu ifade eden vatandaşlar, Kars’ta, “Haziran” ayı gelmeden , “Yaz” geldi denilmez sözünü bir kez daha hatırlattı. 

Öte yandan Kar yağışının etkili olduğu Kars’ta sürücülerde hazırlıksız yakalandı. Kışlık lastiklerini çıkaran sürücüler, beyaza bürünen caddelerde ilerlemekte zorluk çekti.  Kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtildi. Kars’ta kar yağışından ekili alanlarında zarar gördüğü kaydedildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Seçimlerden sonra TL, yüzde 4.6 değer kaybetti işte güncel dolar kuru
Seçimlerden sonra TL, yüzde 4.6 değer kaybetti işte güncel dolar kuru
Ersoy Dede'den sert yeni parti eleştirisi
Ersoy Dede'den sert yeni parti eleştirisi
Birleşmiş Milletler'den kritik Kıbrıs mesajı
Birleşmiş Milletler'den kritik Kıbrıs mesajı
İspanyollar duyurdu! Real'in yıldızı Fener'e geliyor
İspanyollar duyurdu! Real'in yıldızı Fener'e geliyor
Sinan Gümüş, Galatasaraylı taraftarlardan bir kez daha özür diledi
Sinan Gümüş, Galatasaraylı taraftarlardan bir kez daha özür diledi
Fosseptik çukuruna düşen 2 çocuk öldü
Fosseptik çukuruna düşen 2 çocuk öldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elektrik kablosunu kemiren fare akıma kapıldı! O anlar kamerada
Elektrik kablosunu kemiren fare akıma kapıldı! O anlar kamerada
İkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladı
İkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladı
İstanbullu Gelin 81. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 81. bölüm fragmanı
Kahramanmaraş'ta foseptik çukuru kuzenlerin mezarı oldu
Kahramanmaraş'ta foseptik çukuru kuzenlerin mezarı oldu
Başkentte pelet-talaş deposunda yangın
Başkentte pelet-talaş deposunda yangın
Jet Sosyete yeni sezon 22. bölüm 2. fragmanı
Jet Sosyete yeni sezon 22. bölüm 2. fragmanı
Halka 14. bölüm fragmanı
Halka 14. bölüm fragmanı
Bizim Hikaye 66. bölüm 2. fragmanı
Bizim Hikaye 66. bölüm 2. fragmanı