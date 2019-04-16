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Adana'da pencereye çıkan kadını görenler cep telefonuna sarıldı

ADANA'da otelin 4'üncü katında pencereye çıkıp, kendisini boşluğa bırakmak isteyen kadını görenler, cep telefonlarına sarılıp sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

ADANA’da bir kadın otel penceresine çıkarak intihara kalkıştı. Polis, bir anlık dikkatinin dağılmasından yararlandığı kadını kurtardı.

Seyhan ilçesinde bulunan bir otelin 4. katında bulunan odanın penceresine çıkan kadın intihara kalkıştı. Durum fark eden vatandaşları haber vermesi üzerine olay yerine polis, acil servis ekibi ve itfaiye sevk edildi. Kadınla konuşan polis uzun süre kadını ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarına olumsuz yanıt veren kadın, pencereden inmek istemedi. Polis kadının bir anlık dalgınlığından faydalanıp kadını içeriye çekti.

Çevredeki vatandaşların olayı görüntülemeye çalışıp canlı yayın açmaları 'pes' dedirtti.

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