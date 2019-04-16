Ankara'da fuhuş operasyonu cezaevi detayı şaşırttı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada; örgüt lideri M.U. isimli elebaşının insan ticareti suçundan cezaevinde olduğu ve örgütü buradan verdiği talimatlarla yönettiği anlaşıldı. Türkiye’de fuhuş amaçlı bulunan yabancı uyruklu kadınların lüks otellere ve fuhuş müşterilerini istediği adreslere yine örgüte ait araçlarla bıraktıkları ortaya çıktı.

Kadınların geldikleri ülkelerden uçak biletlerini almaktan ve ikamet edecekleri yerleri ayarlayan fuhuş çetesinin yakalanmamak için çok sayıda farklı marka telefon ve çeşitli operatörlere ait sim kart kullandıkları tespit edildi. Fuhuş amaçlı taşıma yaptıkları şahsi araçları sık sık değiştirdikleri de belirlenen çete üyeleri, düzenlenen operasyonla yakalandı.

13 Yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

25 ekibin katılımıyla yapılan operasyonda 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Olayın şüphelisi olan 6 şahıs şok baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Kişilerin kaldıkları yerlerde ve araçlarda yapılan arama neticesinde yabancı uyruklu kadınların barındırıldığı 5 adreste, 4 Özbekistan, 6 Kırgızistan, 3 Kazakistan vatandaşı olmak üzere toplam 13 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarılarak Ahlak Büro Amirliğine getirildi.

Paraları yurt dışına gönderiyorlar

Şüphelilere ait ev ve araç aramalarında da toplamda 17 adet cep telefonu, 1 adet hafıza kartı, 1 adet flash bellek, 1 adet tablet, 2 adet 7x65 milim- marka ve model bilgisi bulunmayan tabanca ve bu tabancalara ait 42 adet dolu mermi, 1 adet 9 milim dolu mermi, fuhuştan kazanıldığı düşünülen 10 bin 995 TL nakit para, yurt dışına gönderilen para dekontları ele geçirildi.