POLİTİKA

AK Parti heyeti YSK binasına 3 valiz dolusu belge ile birlikte geldi!

İSTANBUL seçim sonuçlarıyla ilgili AK Parti harekete geçti. AK Parti 15:30'da seçimlerin iptali için 3 valiz belgeyle YSK'ya başvurdu. AK Parti Yardımcısı Ali İhsan Yavuz başvuru için YSK'da...

İSTANBUL seçim sonuçlarıyla ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Maltepe'de sayımlar sürerken AK Parti İstanbul'da seçim sonuçlarının iptali için YSK'ya başvurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz tam 3 valiz belgeyle YSK'ya giriş yaptı. 

Yavuz, seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada AK Parti'nin saat 15.30'da İstanbul seçimlerinin iptali için YSK'ya olağanüstü itiraz dilekçesi vereceğini açıkladı.

Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Birazdan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin İPTALİ ve YENİLENMESİ talepli Olağanüstü İtirazımızı Yüksek Seçim Kuruluna sunmuş olacağız inşallah'' dedi.

Büyükçekmece sonuçları da İstanbul'la birlikte değerlendirecek

AK Parti seçimde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle Büyükçekmece için başvurmuştu. YSK, İstanbul sonuçlarıyla birlikte değerlendirmek üzere Büyükçekmece kararını ertelemişti.

2 haziran'da seçim ihtimali

Bu durumda top yine YSK'da olacak. YSK, eğer seçimleri yenileme kararı alırsa 2 Haziran'da İstanbul halkı sandık başına gidecek. AK Parti'nin itirazı redddedilirse İstanbul'da, 25 yıl sonra resmen CHP dönemi başlayacak.

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