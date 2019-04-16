GÜNCEL

Antalya'da midibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Antalya'ya gelen G.A, idaresindeki 34 AFA 785 plakalı midibüs, yağışlı ve kaygan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Midibüsteki yolcuların özel organizasyon kapsamında futbol maçı yapmak üzere Antalya'nın Manavgat ilçesine gittiği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
YSK Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Necati Alsancak'ın mazbatasını iptal etti
YSK Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Necati Alsancak'ın mazbatasını iptal etti
Bakan Berat Albayrak'tan kıdem tazminatı ve İstanbul seçimleri hakkında açıklama
Bakan Berat Albayrak'tan kıdem tazminatı ve İstanbul seçimleri hakkında açıklama
Sigarayı bırakmanın kolay yolu nane, vanilya ve çikolata koklayın
Sigarayı bırakmanın kolay yolu nane, vanilya ve çikolata koklayın
Saadet Partisi yeni bina yaptırmak için bağış kampanyası başlattı
Saadet Partisi yeni bina yaptırmak için bağış kampanyası başlattı
Emirates 15,4 bin lira maaş vereceği Türkleri bulmak için Antalya'ya geliyor
Emirates 15,4 bin lira maaş vereceği Türkleri bulmak için Antalya'ya geliyor
Pakistan Anayasa Mahkemesinden FETÖ'ye büyük şok!
Pakistan Anayasa Mahkemesinden FETÖ'ye büyük şok!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gaziosmanpaşa’da ayakkabı hırsızı bakın nasıl çalıyor
Gaziosmanpaşa’da ayakkabı hırsızı bakın nasıl çalıyor
Denizli'de öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 34 yaralı
Denizli'de öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 34 yaralı
22 nisan pazartesi tatil var mı okullar tatil oldu mu?
22 nisan pazartesi tatil var mı okullar tatil oldu mu?
16 Nisan Türkiye Gündemi
16 Nisan Türkiye Gündemi
Beyoğlu'nda freni patlayan araç tehlike saçtı
Beyoğlu'nda freni patlayan araç tehlike saçtı
19 Mayıs ne zaman 2019 hangi güne denk geliyor?
19 Mayıs ne zaman 2019 hangi güne denk geliyor?
Kedi ve farenin dostluğu görenleri hayrete düşürdü
Kedi ve farenin dostluğu görenleri hayrete düşürdü
Okullar ne zaman kapanıyor 2019 yaz tatili geri sayım
Okullar ne zaman kapanıyor 2019 yaz tatili geri sayım