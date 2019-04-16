Çin'de TIR'dan kopan çift tekerlek işçinin üzerinden geçti

Olay Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletine bağlı Zhangjiagang'da meydana geldi. Yol kamerasınca kaydedilen olayda bir TIR'ın dört yol kavşağında dönüş yaptığı sırada, çift tekerleğinin yerinden koparak, yolda çalışma yapan işçilerin üzerine savrulduğu görülüyor. Çift tekerlek, arkası dönük halde çalışma yapan bir işçinin üzerinden geçiyor ve bir el arabasına çarparak duruyor.

Yerel medya hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.