DÜNYA

Çin'de TIR'dan kopan çift tekerlek işçinin üzerinden geçti

Çin'de bir TIR'ın dorsesinden fırlayan çift tekerlek, yol çalışması yapan işçinin üzerinden geçti. İşçinin yaralı kurtulduğu olay ise yol kamerasınca kaydedildi.

Olay Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletine bağlı Zhangjiagang'da meydana geldi. Yol kamerasınca kaydedilen olayda bir TIR'ın dört yol kavşağında dönüş yaptığı sırada, çift tekerleğinin yerinden koparak, yolda çalışma yapan işçilerin üzerine savrulduğu görülüyor. Çift tekerlek, arkası dönük halde çalışma yapan bir işçinin üzerinden geçiyor ve bir el arabasına çarparak duruyor.

Yerel medya hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
Bakan Berat Albayrak'tan Trump ile ABD'de sürpriz görüşme
Bakan Berat Albayrak'tan Trump ile ABD'de sürpriz görüşme
Ali Palabıyık'la Bülent Yıldırım'ın VAR konuşması ortaya çıktı
Ali Palabıyık'la Bülent Yıldırım'ın VAR konuşması ortaya çıktı
VAR kayıtları sızdırıldı mı? Mustafa Cengiz açıkladı
VAR kayıtları sızdırıldı mı? Mustafa Cengiz açıkladı
Eljif Elmas'tan Galatasaray'a 20 yıl göndermesi
Eljif Elmas'tan Galatasaray'a 20 yıl göndermesi
On Numara'yı aynı ilçeden 8 kişi bildi
On Numara'yı aynı ilçeden 8 kişi bildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çankırı'da dehşete düşüren kaza kamerada
Çankırı'da dehşete düşüren kaza kamerada
İstanbul’da dev narkotik operasyonu
İstanbul’da dev narkotik operasyonu
Vejetaryen beslenme çeşitleri nelerdir veganlar ne yemez?
Vejetaryen beslenme çeşitleri nelerdir veganlar ne yemez?
İlginç görüntü! Tramvayın arkasında metrelerce böyle gitti
İlginç görüntü! Tramvayın arkasında metrelerce böyle gitti
Vuslat 15. bölüm fragmanı
Vuslat 15. bölüm fragmanı
Söz 79. bölüm ilk sahne
Söz 79. bölüm ilk sahne
Kardeş Çocukları 12. bölüm fragmanı
Kardeş Çocukları 12. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 38. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 38. bölüm fragmanı