DÜNYA

Notre Dame Katedrali kulesinin çökme anı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame Katedrali alevler altında... Yangın katedralin çatısını sardı ve görkemli kulesine de sıçradı. Kulenin çökme anı kameralara böyle yansıdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı.

Fransa'da Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi. 

Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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