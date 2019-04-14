DÜNYA

Öfkelenen fil hortumuyla bakıcısını yerde yere vurup öldürdü

Hindistan'da fil seyisi olan Baiju (45) bir filin saldırması sonucu hayatını kaybetti. Yaşananlar amatör kameralarca kaydedildi.

Hindistan'ın Edava kentinde meydana gelen olayda, fil seyisliği yapan Baiju, filin saldırısına uğradı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, filin yere düşmüş olan seyise saldırdığı ve seyisin arkadaşlarının file taş atarak durdurmaya çalıştığı görülüyor. Filin ise hortumu ile seyisi kaldırarak yere vurduğu görülüyor. Yaşanan olayda, seyis olan Baiju, hayatını kaybetti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'ndan derbiye gitme kararını eleştirenlere bomba yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan derbiye gitme kararını eleştirenlere bomba yanıt
WhatsApp ve Instagram tüm dünyada çöktü!
WhatsApp ve Instagram tüm dünyada çöktü!
Alex Galatasaray derbisi öncesi yine Aykut Kocaman'a dokundurdu
Alex Galatasaray derbisi öncesi yine Aykut Kocaman'a dokundurdu
Diagne derbide Galatasaray kazanırsa takıma yemek ısmarlayacak
Diagne derbide Galatasaray kazanırsa takıma yemek ısmarlayacak
İngiliz komedyen lan Cognito felç esprisinden 10 dakika sonra öldü
İngiliz komedyen lan Cognito felç esprisinden 10 dakika sonra öldü
AK Parti'den İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama: Olağanüstü itiraz için hazırız
AK Parti'den İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama: Olağanüstü itiraz için hazırız
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Taksim’de zabıtadan dilencilik yapan çocuklara operasyon
Taksim’de zabıtadan dilencilik yapan çocuklara operasyon
Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bundan belediye başkanı olmaz
Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bundan belediye başkanı olmaz
e okul veli bilgilendirme sistemi sınav sonucu öğrenme bilgisi
e okul veli bilgilendirme sistemi sınav sonucu öğrenme bilgisi
Kasırga can aldı: 2 ölü
Kasırga can aldı: 2 ölü
'Ellam' Türklerin yeni sosyal medyası olmaya aday
'Ellam' Türklerin yeni sosyal medyası olmaya aday
2019 yılı hacamat günleri nisan ayında hangisi
2019 yılı hacamat günleri nisan ayında hangisi
İsrail askerleri Kudüs Valisi ve 14 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri Kudüs Valisi ve 14 Filistinliyi gözaltına aldı
Kıdem tazminatı son durum 2019 yeni haber
Kıdem tazminatı son durum 2019 yeni haber