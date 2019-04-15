Sivas'ın nazar boncuğu bu göl görenleri şaşırtıyor

Zara ilçesine bağlı Canova köyü doğal ve volkanik olduğu düşünülen gölleri ile dikkat çekiyor. Köy merkezine 2 kilometre mesafedeki Kızılçan gölü, tepeden bakıldığında adeta bir nazar boncuğunu andırıyor. Bir tepede ki yaklaşık 100 metre derinlikte ki krater çukurunda bulunan turkuaz renkli Kızılçan gölü, doğa severleri ve fotoğrafçıları bekliyor. Havadan görüntülenen göl köylüler tarafından nazar boncuğu olarak tanımlanıyor.

Köyün nazar boncuğu

Köy sakini Şükrü Koç, gölün köyün nazar boncuğu olduğunu ifade ederek," Köyümüzdeki göl Kızılçan diye geçiyor. Çok güzel bir göldür. Çok derindir. Yıllardır, doğduk doğalı var. Doğal bir göl. Yüzenler oluyor ama çok derin olduğunu söylüyorlar. Dibini bilen yok. Köyümüzün nazar boncuğu da diyebilirsiniz." dedi.