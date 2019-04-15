Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir kafe bölgede ilki gerçekleştiriyor.

Barış yolu üzerinde bulunan Müptela Mutfak Kafe’de müşteriler, özel bölmeden, her birinin ayrı ayrı sahip olduğu anılı fincanlardan seçerek kahve içiyor. Belirli bir fiyatı bulunmayan kahvelere herkes gönlünden geldiğince hesap ödüyor. Kahvelerden elde edilen gelir 5 üniversite öğrencisine aylık burs olarak geriye dönüyor.

12 kişilik ev hanımlarının bulunduğu bir gruptan oluşuyor. Çoğunun üniversitede okuyan öğrencisi bulunan ev hanımları, öğrencilere fayda sağlayacak şeyler yapmak istediklerini ve düzenli bir şey için maddi imkanlarının yetersiz olduğunu belirttiler.

Grupta bulunan Nuray Keskin ve fincanları kampanyaya farklı renk katıyor. Nuray Keskin, evlendiği günden beri fincan koleksiyonu yapıyor. 200’den fazla, farklı çeşitte kahve fincanına sahip Nuray Keskin, ‘’Aldığım fincanların hepsinin benim için sahip olduğu anıları var. Bazıları çeyizimden kalma, bazıları özel el yapımı, bazıları özel seri, bazılarına aşık olarak aldım. Hala hepsini ilk günkü aldığım kutularda saklıyorum ve hepsi benim için çok kıymetli.

200’den fazla, farklı çeşitlerde fincanım var. Bu kampanyaya başlamadan önce biri dahi kırılacak diye çok korkardım. İçlerinden birinin eksilmesi bile benim için çok büyük bir kayıptı ama bu kampanyaya başladıktan sonra kırılmalarından o kadar çok korkmuyorum çünkü çok güzel bir şeye sebep olduklarını biliyorum’’ diye konuştu.