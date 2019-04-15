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Şanlıurfada'dan kötü haber : 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, tadilat halindeki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu enkazın altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Göktepe kırsal Mahallesi Seyrantepe Mezrasında yaşandı. İddiaya göre, tadilat halindeki iki katlı bir evde işçilerin çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
İşçilerden biri hayatını kaybetti 

Çökme sonucu moloz yığınlarının altında kalan Aslan Durmaz (40) adlı kalıpçı ustası hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken ölen işçinin cesedi ise kepçe yardımıyla çıkarılarak morga kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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