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Başkentte özel halk otobüsü belediye temizlik aracına çarptı

Ankara'da özel halk otobüsünün belediye temizlik aracına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Ankara'da özel halk otobüsünün belediye temizlik aracına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mamak-Kızılay-Batıkent hattında çalışan Hüseyin Kabak idaresindeki 06 VPP 18 plakalı özel halk otobüsü Mamak Caddesi Saimekadın Kavşağı'nda Erol Bağlıkoca'nın kullandığı 06 KT 103 plakalı belediye temizlik aracına arkadan çarptı.

Kazada büyük çapta hasar meydana gelen özel halk otobüsündeki yolculardan 9'u ile temizlik aracı şoförü Bağlıkoca yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

Kaza nedeniyle Mamak Caddesi Saimekadın Kavşağı bir süre ulaşıma kapandı.

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