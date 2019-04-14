Balıkesir'de aniden başlayan dolu yağışı hayatı felç etti

BALIKESİR'de vatandaşları hazırlıksız yakalayan fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü.

Vatandaşlar evlerinden aldıkları halı ve kilimler ile araçları doludan zarar görmesin diye kapladı.

Çarşı merkezinde dolu yağışına tutulan vatandaşlar kendilerini pasaj içlerine, çatı altı ve iş yerlerine girerek korudular.

Sürücüler araçlarını ağaç altlarına sürdü

Balıkesir'de ani bastıran dolu yağışı ilginç manzaralar oluşturdu.

Balıkesir'den İzmir istikametine seyreden sürücüler yolda doluya yakalanınca araçlarını ağaç altlarına sürerken o anlar ise cep telefonları ile görüntülendi.