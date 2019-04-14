İzmir'de dehşet: Eşini vurup fare zehri içti!
İZMİR’in Konak ilçesinde bir kişi, boşanma sürecinde olduğunu eşini silahla ağır yaradıktan sonra fare zehri içip intihara kalkıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İZMİR'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Hüsniye D.'yi tabancayla vurup, ağır yaralayan Ramazan D., fare zehri içerek, intihara teşebbüs etti.
Hastanede tedaviye alınan Hüsniye D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Ramazan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ramazan D. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtildi.