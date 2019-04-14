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Taksim’de zabıtadan dilencilik yapan çocuklara operasyon

Taksim Meydanı’nda aileleri tarafından dilendirilen Suriyeli 5 çocuğa zabıta ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde Suriye uyruklu çocukların turistlerin duygularını istismar edip dilencilik yaptığı ihbarını alan zabıta ekipleri harekete geçti. Vatandaşların şikayeti doğrultusunda çalışmalara başlayan zabıta ekipleri, dilencilik yaptığı iddia edilen çocukları takibe aldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde turistlere duygu sömürüsü yaparak para talebinde bulunduğu belirlenen 5 çocuk, Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Çocuklara idari para cezası uygulanarak ailelerine teslim edileceği öğrenildi. 

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