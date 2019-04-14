DÜNYA

İsrail askerleri Kudüs Valisi ve 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Kudüs Valisi Adnan Gays'ın da aralarında bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, gece saatlerinde Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki evine yapılan baskın sonucu Filistin Yönetimi'ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays’ı gözaltına aldı. İsrail askerleri, ayrıca Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine bugün düzenlediği baskınlarda terör faaliyetlerinde bulunduğu suçlamasıyla 14 Filistinliyi de gözaltına aldı. 

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 6 parlamenter, 52’si kadın, 270’i çocuk olmak üzere 6 bin 500 Filistinli bulunuyor. 

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