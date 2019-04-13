MEDYA

Sude ve Büşra yarışırken iki takım bench'te tartıştı

TV 8'in reyting rekortmeni yarışması Survivor Türkiye Yunanistan 46. yeni bölümde oynanan erzak oyununda Sude ile Büşra karşı karşıya geldi

Survivor Türkiye Yunanistan kırk altıncı bölümde oynanan erzak oyununda Sude ile Büşra karşı karşıya geldi. Bu sırada bench'te yarışmacılar arasında gerginlik vardı. Atakan ve Bora birbirlerinin üzerine yürüdü...

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 46. bölümünde Sude ile Büşra erzak oyununda parkurda mücadele ederken, bench'te Bora ve Atakan'ın tartışması devam etti. Bora ve Atakan'ın oyun sırasında tartışmaya devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Londra'da Büyükelçilik aracına saldırı
Londra'da Büyükelçilik aracına saldırı
Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş-Başakşehir maçını takip etti
Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş-Başakşehir maçını takip etti
İş adamının cenazesi kana bulandı
İş adamının cenazesi kana bulandı
Rıza Kayaalp'ten rekor getiren altın madalya
Rıza Kayaalp'ten rekor getiren altın madalya
Beşiktaş-Başakşehir maçı özet ve golleri
Beşiktaş-Başakşehir maçı özet ve golleri
Cezayirlilerden Mevlüt Çavuşoğlu'na tam destek
Cezayirlilerden Mevlüt Çavuşoğlu'na tam destek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hikmet'ten Seda'ya sitem! 'Atamayınca hep....'
Hikmet'ten Seda'ya sitem! 'Atamayınca hep....'
Ailesiyle vedalaştıktan sonra intihar etti
Ailesiyle vedalaştıktan sonra intihar etti
Sudan'da darbeyi yapan general görevi bıraktı
Sudan'da darbeyi yapan general görevi bıraktı
Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını izledi
Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını izledi
İş adamının cenazesi sonrası ortalık karıştı... Çatışma çıktı
İş adamının cenazesi sonrası ortalık karıştı... Çatışma çıktı
Hercai 6. bölüm fragmanı
Hercai 6. bölüm fragmanı
Cezayirlilerden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na destek
Cezayirlilerden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na destek
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm fragmanı