Sude ve Büşra yarışırken iki takım bench'te tartıştı

Survivor Türkiye Yunanistan kırk altıncı bölümde oynanan erzak oyununda Sude ile Büşra karşı karşıya geldi. Bu sırada bench'te yarışmacılar arasında gerginlik vardı. Atakan ve Bora birbirlerinin üzerine yürüdü...

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 46. bölümünde Sude ile Büşra erzak oyununda parkurda mücadele ederken, bench'te Bora ve Atakan'ın tartışması devam etti. Bora ve Atakan'ın oyun sırasında tartışmaya devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı.