DÜNYA

Saniyeler sonrası dehşet! Yolcular kaza sonrası yola savruldu

Tayland'da kasasında yolcuların bulunduğu bir kamyonete bir araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ters dönen kamyonetin kasasındaki yolcular yola savruldu. Meydana gelen kazaya dair görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Tayland’da trafikte seyir halinde olan ve kasasında yolcu taşıyan kamyonete bir araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasasında bulunan yolcular yola savruldu. O anlar çarpan aracın, yol kamerasına yansıdı. Ayrıca görüntülerde, çarpan araçtakiler de dâhil, kimsenin kazazedelerin yardımına koşmadığı görüldü. Yerel medyada yer alan haberlerde, olay yerine çağrılan ambulansların yaralıları hastaneye sevk ettiği ve iki kişinin ağır yaralandığı belirtilirken; Tayland’da kamyonet kasasında yolcu taşımanın yasak olduğu, ancak birçok kişinin bu kuralı ihlal etmesinden dolayı bu tür kazaların oldukça yaygın olduğuna değinildi.

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