13 Nisan Türkiye Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilat toplantısında dikkat çeken sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir araya geldiği ilçe belediye ve meclis üyelerinin de yer aldığı AK Parti Ankara teşkilatına uyarı ve önerilerde bulundu: Belediye meclisinde sayısal çoğunluk bizde. Vatandaşın hayrına projelere ‘evet’ deyin. Kavgacı değil, uzlaşmacı olun. Sözde mağduriyet oluşmasına izin vermeyin.

Süleyman Soylu: İspat etsinler istifa etmeyen namerttir

Süleyman Soylu, Büyükçekmece'de polisin seçmenlere yaklaşımıyla ilgili iddialara ilişkin, "Türkiye'ye taahhüdümdür. İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir. Bu kadar açık ve net." dedi.

Bakan Cahit Turhan: Abonelik sözleşmeleri artık e devlet'te yapılabilecek

Cahit Turhan yaptığı açıklamada "Teknolojik gelişmelerin vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar ve sektör temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak elektronik haberleşmeye ilişkin abonelik sözleşmeleri, artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek" dedi.

Kırıkkale'de Kültür ve Turizm Müdürü görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç görevden alındı.

Lucescu'dan bomba Türkiye itirafı

Beşiktaş teknik direktörlüğü için adı geçen Türkiye A Milli Futbol Takımı eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada "Belki dönebilirim" dedi.

Fenerbahçe Can Bartu'yu uğurluyor