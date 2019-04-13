Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi açıklaması

Saadet Partisi yönetimi ile Fatih Erbakan arasındaki gerginliğin seviyesi yükseldi.

Fatih Erbakan, gelen eleştirilere yayınladığı video ile cevap verdi.

Erbakan, Saadet Partisi yönetiminin yaptığı yanlışları tek tek sıraladı.

Temel Karamollaoğlu'nun "İngiliz tipi sekülerizm istiyoruz." sözlerini hatırlatan Erbakan, Saadet Partisi milletvekilinin, "Kürdistan'ı tanıyacağız." sözünü ve FETÖ'cülerle girilen ilişkileri anlattı.

Neden mi tahliye?

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, "Milli Görüş prensiplerini o binaya getireceğiz inşallah. Bu tahliye bunun için gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.