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Ünlü şarkıcı Edis hastanelik oldu! Konserleri iptal edildi

Şarkıcı Edis Görgülü hastaneye kaldırıldı. Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hastanede tedavi altına alınan Edis, hayranlarına sosyal medya hesabından seslendi.

Son dönemin popüler isimlerinden olan 28 yaşındaki şarkıcı Edis, sosyal medyadan paylaştığı videoda hastanede tedavi gördüğünü duyurdu. Hastalıktan dolayı ses tellerinin de zarar gördüğünü belirten Edis, önümüzdeki günlerde yapacağı konserlerin de iptal edildiğini söyledi.

Popçu Edis sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, "Herkese iyi geceler. Özellikle video ile duyurmak istedim. Çünkü çok heyecanlı hazırlandığımız bir turneydi. Anadolu turnemizi maalesef ertelemek durumundayız. Hastayım. Hastalığımdan ziyade ses tellerim zarar gördü. Bir hafta boyunca maalesef hiç bir şey yapmam mümkün değil. İstanbul, Sivas, Samsun'daki konserlerim iptal edildi. Yeni tarihleri daha sonra duyuracağız" ifadelerini kullandı.

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