MEDYA

Hercai 6. bölüm fragmanı

Hercai dizisi 6. yeni bölümüyle 19 Nisan 2019 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 19 Nisan 2019 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Bursaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Afyonkarahisar'da iki kız kardeş başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Afyonkarahisar'da iki kız kardeş başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Uyuşturucuya büyük darbe: 215 bin 426 şüpheli yakalandı
Uyuşturucuya büyük darbe: 215 bin 426 şüpheli yakalandı
Niğde'de makyaj yaparken yurdun penceresinden düşen öğrenci yaralandı
Niğde'de makyaj yaparken yurdun penceresinden düşen öğrenci yaralandı
Van Başkale'de 6 erkek cesedi bulundu
Van Başkale'de 6 erkek cesedi bulundu
Ankara'yı ayağa kaldıran sapıklık!
Ankara'yı ayağa kaldıran sapıklık!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuzgun 10. bölüm fragmanı
Kuzgun 10. bölüm fragmanı
Halka 13. bölüm 2. fragmanı
Halka 13. bölüm 2. fragmanı
Hercai 6. bölüm fragmanı
Hercai 6. bölüm fragmanı
Çukur 61. bölüm fragmanı: 2. sezon 28. bölüm
Çukur 61. bölüm fragmanı: 2. sezon 28. bölüm
Vuslat 14. bölüm 2. fragmanı
Vuslat 14. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm fragmanı
Maltepe'de sayım sırasında gerginlik
Maltepe'de sayım sırasında gerginlik
Avlu 38. bölüm fragmanı
Avlu 38. bölüm fragmanı