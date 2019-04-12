Edirne Kapıkule'de TIR sürücülerinin kuyruk çilesi sona erdi

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR sürücüleri için çileye dönen araç kuyruklarını sona erdirecek sistem kullanılmaya başlandı.

Şoförler, Kapıkule yolu üzerinde kurulan perondan aldıkları sıra numarasının ardından tesislerde dinlenirken, cep telefonlarına gelen mesaj ya da uygulama üzerinden kendilerine sıra geldiğini öğrenerek yola çıkacak.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bundan sonra TIR şoförlerimiz artık gayriinsani koşullar altında araçlarında sıra beklemek zorunda kalmayacak" dedi.