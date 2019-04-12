YEREL

Edirne Kapıkule'de TIR sürücülerinin kuyruk çilesi sona erdi

Avrupa’nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı olan ve kamuoyunda uzun TIR kuyrukları ile sık sık gündeme gelen Kapıkule’de, TIR kuyruklarını bitirmesi planlanan tarihi uygulama 'Kapıkule Sıra Numarası Peronu' faaliyete başladı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR sürücüleri için çileye dönen araç kuyruklarını sona erdirecek sistem kullanılmaya başlandı.

Şoförler, Kapıkule yolu üzerinde kurulan perondan aldıkları sıra numarasının ardından tesislerde dinlenirken, cep telefonlarına gelen mesaj ya da uygulama üzerinden kendilerine sıra geldiğini öğrenerek yola çıkacak.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bundan sonra TIR şoförlerimiz artık gayriinsani koşullar altında araçlarında sıra beklemek zorunda kalmayacak" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Uyuşturucuya büyük darbe: 215 bin 426 şüpheli yakalandı
Uyuşturucuya büyük darbe: 215 bin 426 şüpheli yakalandı
Bursaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Bursaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti
Maltepe'de kavga çıktı! Oy sayımı durdu
Maltepe'de kavga çıktı! Oy sayımı durdu
IMF'den Türkiye için dikkat çeken mesaj
IMF'den Türkiye için dikkat çeken mesaj
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi yorumu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi yorumu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bir Aile Hikayesi 6. bölüm 2. fragmanı
Bir Aile Hikayesi 6. bölüm 2. fragmanı
Kalk Gidelim 66. bölüm 2. fragmanı
Kalk Gidelim 66. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 37. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 37. bölüm 2. fragmanı
Özge Borak podyumda hüsrana uğradı
Özge Borak podyumda hüsrana uğradı
12 Nisan Türkiye Gündemi yeni
12 Nisan Türkiye Gündemi yeni
Babalar günü ne zaman 2019 hediyesi ne olur?
Babalar günü ne zaman 2019 hediyesi ne olur?
Gaziantep'te şaka hastanelik etti
Gaziantep'te şaka hastanelik etti
Sandık görevli ücreti ödemesi ne zaman 2019
Sandık görevli ücreti ödemesi ne zaman 2019