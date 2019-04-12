12 Nisan Türkiye Gündemi yeni

Abdullah Gül, seçimler ile ilgili ilk kez konuştu ve uyardı!

Abdullah Gül, İstanbul'da devam eden mazbata tartışmaları ile ilgili ilk kez konuştu. Gül, "Bize yapılanı güçlü olunca başkasına yapmamamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül'ün seçim desteğine ilk yorum!

Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün İstanbul seçimlerine ilişkin yapmış olduğu açıklamaya ilişkin, "Bu sürece yorum yapması sevindirici. Ama seslerinin daha gür çıkmasını isterim" diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu'ndan "Çamlıca Camii" tepkisi: İşte hapı yuttuğumuzun resmidir bu

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu Çamlıca Cami'si ile ilgili "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir" dedi.

Efsane futbolcu Can Bartu hayatını kaybetti

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu (83) hayatını kaybetti. Can Bartu'nun yaşamını yitirmesiyle ilgili Fenerbahçe resmi sitesinden taziye mesajı yayımlandı.

Mansur Yavaş'tan ikinci operasyon! O ismi görevden aldı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra kritik isimlerin görevden almaya devam ediyor. Yavaş, AK Parti’nin Büyükşehir adayı Mehmet Özhaseki’nin kayınbiraderi Mustafa Sarıgül’ü de görevden aldı.

AB Türkiye'ye ne kadar mülteci yardım parası gönderdi

AB, Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için taahhüt ettiği paranın 2,2 milyar euroluk kısmını tahsis etti.