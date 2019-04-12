Hatice'nin yüzü yandı

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre, Hatice'nin yüzüne sürdüğü krem sonrası cildinde yanıklar oluştu. Tanınmaz hale gelen ünlü popçu soluğu hemen doktorda aldı.

Hatice geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in klibini paylaşmış ve "Hatice yapar Jenniffer taklit eder" diyerek olay olmuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice, geçen haftalarda bir defilede podyuma çıkmış ve poposunu göstererek olay yaratmıştı.