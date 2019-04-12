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Tuzla'da faciadan dönülen anlar

TUZLA'da bulunan tersanede çalışma yapıldığı sırada dev vinç devrildi. Vincin denize devrilme anı amatör kameraya kaydedildi.

Tuzla Tersaneler bölgesinde havuzda bulunan dev vinç devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, faciadan dönülen anlar ve vincin büyük bir gürültüyle devrilmesi saniye saniye kaydedildi.

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