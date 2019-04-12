GÜNCEL

Tarlada sireni duyunca bakın ne yaptı

RİZE’de tarlada çalışan Vasfiye Köseoğlu’nun siren sesini duymasıyla bir anda her şeyi bırakıp saygı duruşunda durması sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Rize’nin İkizdere ilçesinde yaşayan Vasfiye Köseoğlu isimli vatandaş tarlada iş yaptığı sırada Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı başladı. Saygı duruşu için çalınan siren sesini duyan Köeseoğlu bir anda elindeki kazmayı bırakarak hazır ol vaziyeti aldı ve saygı duruşunda bekledi.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AB Türkiye'ye ne kadar mülteci yardım parası gönderdi
AB Türkiye'ye ne kadar mülteci yardım parası gönderdi
Eski hostes dehşet saçtı
Eski hostes dehşet saçtı
TFF ile Fatih Terim arasındaki tazminat davasında karar sonuçlandı
TFF ile Fatih Terim arasındaki tazminat davasında karar sonuçlandı
İlk kez fotoğrafları çekilen kara deliğe isim verildi
İlk kez fotoğrafları çekilen kara deliğe isim verildi
5.81'i gördü! Fatih Portakal "dolar" sorusunu patlattı!
5.81'i gördü! Fatih Portakal "dolar" sorusunu patlattı!
ABD yılladır Julian Assange'ın peşindeydi işte ortaya çıkardığı belgeler
ABD yılladır Julian Assange'ın peşindeydi işte ortaya çıkardığı belgeler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aslan turistin kolunu bir anda kaptı! O anlar kamerada
Aslan turistin kolunu bir anda kaptı! O anlar kamerada
Koca yürekli köpek hayat kurtardı
Koca yürekli köpek hayat kurtardı
Bekçilik sınav yeri öğrenme e-devlet şifresiyle giriş 2019
Bekçilik sınav yeri öğrenme e-devlet şifresiyle giriş 2019
Görüntüler ele verdi! En yakın arkadaşıyla karısını yakaladı
Görüntüler ele verdi! En yakın arkadaşıyla karısını yakaladı
Türkiye'de görülmüş şey değil organ nakli ile hayat buldular
Türkiye'de görülmüş şey değil organ nakli ile hayat buldular
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi güne denk geliyor?
Müge Anlı'da mucize! Öldü sandıkları kızları Zeynep Yıldız'a 16 yıl sonra ulaştılar
Müge Anlı'da mucize! Öldü sandıkları kızları Zeynep Yıldız'a 16 yıl sonra ulaştılar
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 online sorgulama
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 online sorgulama