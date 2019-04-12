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Dev afiş CHP’li başkanlar arasında kriz çıkardı

Çanakkale’de Kepez Belediyesi'nin yeni başkanı CHP’li Birol Arslan, görevi ne kadar borçla aldığını belediye binasına dev afiş asarak duyurdu. Yaşanan bu duruma önceki dönem belediye başkanı CHP’li Ömer Faruk Mutan ise tepki gösterdi.

Kepez Belediye Başkanı seçilen CHP’li Birol Arslan, 4 Nisan’da mazbatayı almasının ardından yeni dönem için çalışmalarına başladı. Birol Arslan, belediyeyi ne kadar borçla aldığını belediye binasına astırdığı dev afiş ile kamuoyuna duyurdu. Afişte, belediye kasasında bulunan meblağ ile borçlara yer verildi. Kasa toplamı 375 bin 618 lira 64 kuruş olarak bildirildi. Afişte borçlar ise 61 milyon 825 bin 517 lira 91 kuruş olarak belirtildi. Afişin en altında ise “04.04.2019 tarihi itibari ile toplam 61.825.517,97TL borçla belediyeyi devralmış bulunmaktayım. Birol Arslan, Kepez Belediye Başkanı” ifadesi yer aldı. 

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