SPOR

Aziz Yıldırım'dan Can Bartu'nun evine taziye ziyareti

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu, gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Vefat eden Bartu’nun evine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç taziyeye geldi.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Can Bartu'nun evine taziye ziyaretinde bulundu.

Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

Hayatını 83 yaşında kaybeden Can Bartu'nun cenaze namazı yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak. Namazın ardından Can Bartu'nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Fenerbahçe Kulübünün de Can Bartu için statta bir tören düzenlemesi bekleniyor

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