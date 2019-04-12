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Amasya'da minibüste para geçmiyor

Amasya’nın Taşova ilçesinde belediyeye ait minibüste para geçmiyor. Uygulamadan memnun olan 7’den 77’ye tüm vatandaşlar pazara, hastaneye, okula ücretsiz gidip geliyor.

Amasya’nın Taşova ilçesinde, ücretsiz minibüs ilk defa binenleri de şaşırtıyor. 2 yıl önce İstanbul’dan geldiği Taşova’da bindiği minibüste şoföre uzattığı paranın geri iade edilmesi üzerine çok şaşırdığını belirten emekli Kadir Yalman, "'Para geçmiyor. Ücret almıyoruz. Belediyemizin hizmeti' dediler. Bu uygulama İstanbul’da yok. Taşova’da var” diye konuştu. 

Minibüsle hastaneye sonrasında da pazara gidip alışveriş yaptıktan sonra evinin önüne dönen 3 çocuk annesi Selma Onay da belediye yöneticilerine teşekkür etti. 

AK Parti’den 2. defa başkanlığa seçilen Bayram Öztürk ise sosyal belediyecilik anlayışları gereği sundukları ücretsiz minibüsün haftada 5 gün sabahtan akşama kadar hizmet verdiğini söyledi. Öztürk, özellikle yaşlılar, kadınlar, öğrenciler ve araçları olmayanların memnun kaldıklarını vurguladı. 

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