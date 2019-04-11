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Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuğu vatandaşlar havada yakaladı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen küçük çocuğun vatandaşlarca havada yakalanması anbean kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan olayda; iddiaya göre yabancı uyruklu anne ve baba kapıyı kilitleyip küçük çocuğunu evde yalnız bırakıp dışarı çıktı. Evin içinde sıkılan küçük çocuk, balkona çıkıp dışarıyı seyretti. Bir süre sonra demir korkuluklara çıkan küçük çocuk, balkonun dışından kendini aşağı sarkıttı. Vatandaşlar ikinci kattaki evin balkonundan kendini aşağıya sarkıtan çocuğu görünce onu havada yakalamak için adeta seferber oldu.

Bazı vatandaşlar aşağıda kollarını açıp beklerken bir kaç kişi ise merdivenden çıkıp eve gitmeye çalıştı. Kapının kilitli olduğunu gören vatandaşlar, alt kattaki eve girmeye çalıştı. O evde de kimsenin olmaması üzerine herkes küçük çocuğu yere düşmeden havada yakalamak için kollarını açıp beklemeye başladı.

Vatandaşlar havada yakaladı

Daha fazla tutunamayan çocuk kendini boşluğa bıraktı. Alt kattaki evin balkon demirlerine çarpan çocuk, yere düşmeden aşağıdaki vatandaşlarca havada yakalandı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Hastaneye götürülen çocuğun alt kattaki evin balkon demirine çarptığı için kaşında açılma olduğu ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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