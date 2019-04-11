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Kütahya'da komşular arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

KÜTAHYA'da, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KÜTAHYA Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre Azmi Özütemiz (61), daha önceden aralarında husumet bulunan komşularıyla sokakta karşılaştı.

Burada tartışmaya başlayan komşular arasında kavga çıktı.

Bu sırada Azmi Özütemiz otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak ateş etmeye başladı.

Kurşunların hedefi olan Hatice Çetin (41) olay yerinde, ağır yaralanan Hasan Çetin (37) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hafif şekilde yaralanan Hasret Gezgin (39) ve İsmail Çetin (42) ise olay yerine çağrılan ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Silahlı kavgadan sonra evine giden Azmi Özütemiz, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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