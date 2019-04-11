YEREL

Ankara'dan sonra şimdi de Kütahya! 10 köpek öldü

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Akçaşehir köyünde 10 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü.

Demirören Haber Ajansı

Akçaşehir köyünde kepçe operatörü Hüsnü Çetin'in (34) yaklaşık 5 yıldır baktığı 10 köpeği zehirlenerek öldürüldü. Büyük üzüntü yaşayan Çetin, durumu jandarmaya haber verdi. Köye gelen jandarma ekipleri, köpekleri zehirleyenleri bulmak için çalışma başlattı.

Kimseyle husumeti olmadığını belirten Hüsnü Çetin, Köpeklerim benim her şeyimdi. Onlara 5 yıldır gözüm gibi bakıyordum. Güzellik yarışmalarına hazırlayıp, dereceler aldığım bu köpeklerimi zehirleyen kişilerin bulunmasını istiyorum. Yüreğim çok yanıyor. Maddi zararım ise yaklaşık 100 bin lira civarında ama bana servet verseler o köpekleri vermezdim. Onları Allah yarattı, onların canını alamazsın. Benim köpeklerimin yemeğinden yiyen başka köpeklerin de öldüğünü duydum dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Emniyet müdürlerine 'Mavi Balina' uyarısı
Emniyet müdürlerine 'Mavi Balina' uyarısı
Mansur Yavaş, hızlı başladı! 2 kritik isimi görevden aldı
Mansur Yavaş, hızlı başladı! 2 kritik isimi görevden aldı
Yeniden Refah Partisi'nden Saadet'teki haciz olayıyla ilgili açıklama
Yeniden Refah Partisi'nden Saadet'teki haciz olayıyla ilgili açıklama
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den sert sözler!
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den sert sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki darbeye ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki darbeye ilk yorum
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange tutuklandı
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange tutuklandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Keçi ile sahibinin ekmek kavgası kahkahaya boğdu
Keçi ile sahibinin ekmek kavgası kahkahaya boğdu
Büyükçekmece'de seçim tartışması Belediye Başkanı Hasan Akgün konuştu
Büyükçekmece'de seçim tartışması Belediye Başkanı Hasan Akgün konuştu
Kıdem tazminatı tavan/taban ücreti ne olacak 2019
Kıdem tazminatı tavan/taban ücreti ne olacak 2019
Ataşehir'de minibüs bir başka minibüse ok gibi saplandı
Ataşehir'de minibüs bir başka minibüse ok gibi saplandı
Fatih Erbakan'ın avukatı konuştu
Fatih Erbakan'ın avukatı konuştu
Ankara 23 Nisan hava durumu nasıl yağmur var mı?
Ankara 23 Nisan hava durumu nasıl yağmur var mı?
11 Nisan Türkiye Gündemi yeni
11 Nisan Türkiye Gündemi yeni
23 Nisan şiirleri 2019 uzun 3 kıtalık kolay ezberlenebilen
23 Nisan şiirleri 2019 uzun 3 kıtalık kolay ezberlenebilen